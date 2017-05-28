Бомбу для теракта на «Манчестер-Арене» собрали в центре города

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Лондон, 28 мая. Использованное в теракте в Манчестере взрывное устройство было собрано в квартире в центре города. Об этом говорится в совместном заявлении местного шефа полиции Иэна Хопкинса и старшего национального координатора политики по противодействию терроризму Нила Бейзу.

«Мы знаем, что одним из последних мест, куда пошел Абеди, была квартира в центре города, и оттуда он вышел, чтобы отправиться к «Манчестер-Арене», — говорится в заявлении.

Также Бейз и Хопкинс сообщают, что квартира в центре Манчестера могла использоваться в качестве последнего места взрывного устройства.

Latest update from @CCIanHopkins and Deputy Assistant Commissioner Neil Basu of @MetPoliceUK pic.twitter.com/HPxNcjkWR5 — G M Police (@gmpolice) May 27, 2017

В заявлении говорится, что власти обладают информацией о связях устроившего теракт 22-летнего Салмана Абеди, его контактах и финансах. Но Бейз и Хопкинс обратились к гражданам с просьбой помочь в получении всех возможных сведений о передвижениях террориста начиная с 18 мая, когда он вернулся в Великобританию из Ливии.

Напомним, теракт на «Манчестер-Арене» произошел вечером 22 мая. Взрыв унес жизни 22 человек, еще 75 получили ранения. Издание Газета.ru сообщает, что за 15 минут до совершения теракта Абеди говорил по телефону со своим братом в Ливии.