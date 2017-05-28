Отряды курдской самообороны обстреляли город Марея в Алеппо

В Избранное

Скопировать

Дамаск, 28 мая. Отряды самообороны курдов обстреляли город Марея в провинции Алеппо. В результате погиб один мирный житель. Еще несколько человек получили ранения различной степени тяжести.

Следует отметить, что 26 мая отрядам курдов удалось отвоевать у запрещенной в России организации «Исламское государство»* дамбу недалеко от города Ракка.

Накануне министерство обороны РФ сообщило о более 120 ликвидированных боевиках под Пальмирой в Сирии. Об этом сообщала Газета.ru.

* Организация запрещена на территории РФ.