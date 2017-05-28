Вандалы осквернили могилу Шарля де Голля во Франции

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Париж, 28 мая. Вандалы сбросили каменный крест с надгробья основателя и первого президента пятой республики во Франции Шарля де Голля, сообщает Franceinfo.

Инцидент произошел на кладбище в коммуне Коломбе-ле-дез-Эглиз департамента верхняя Марна на северо-востоке страны. Вандалы сбросили с надгробия де Голля и разбили каменный крест, но не оставили никаких надписей.

По данным радиостанции Franceinfo, акт вандализма в субботу в 17.00 по местному времени (18.00 мск) совершили два неизвестных мужчины. По факту произошедшего начато расследование, полиция ищет злоумышленников.

Напомним, генерал Шарль де Голь в годы Второй мировой войны стал лидером движения сопротивления. В 1944 году он возглавил совет министров Франции, а позже основал и стал первым президентом пятой республики. Де Голль умер в 1970 году и похоронен на кладбище в коммуне Коломбе-ле-дез-Эглиз рядом с женой и дочерью.