Сирия: опубликована запись уничтожения колонны ИГИЛ российской авиацией

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Дамаск, 28 мая. Видео ликвидации большой колонны техники запрещенной в России организации «Исламское государство»* между восточным Каламуном и восточным Хомсом опубликовано в сети Интернет.

На записи видно, что уже первый удар по конвою террористов заставил их разбегаться. Однако новые удары не позволили боевикам уцелеть.

Следует отметить, что колонна ИГИЛ* была застигнута при подготовке к атаке в так называемом «Треугольнике Зазы», где успешно наступают сирийские правительственные войска.

Ранее ООН призвала стороны конфликта в Сирии более тщательно отделять военные объекты от мирного населения.

* Организация запрещена на территории РФ.