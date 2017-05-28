Сирия: опубликована запись уничтожения колонны ИГИЛ российской авиацией
Дамаск, 28 мая. Видео ликвидации большой колонны техники запрещенной в России организации «Исламское государство»* между восточным Каламуном и восточным Хомсом опубликовано в сети Интернет.
На записи видно, что уже первый удар по конвою террористов заставил их разбегаться. Однако новые удары не позволили боевикам уцелеть.
Следует отметить, что колонна ИГИЛ* была застигнута при подготовке к атаке в так называемом «Треугольнике Зазы», где успешно наступают сирийские правительственные войска.
Ранее ООН призвала стороны конфликта в Сирии более тщательно отделять военные объекты от мирного населения.
* Организация запрещена на территории РФ.