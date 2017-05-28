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Весь мир
Сирия: опубликована запись уничтожения колонны ИГИЛ российской авиацией

Сирия: опубликована запись уничтожения колонны ИГИЛ российской авиацией

2:07  28 Мая 2017
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Сирия: опубликована запись уничтожения колонны ИГИЛ российской авиацией

Дамаск, 28 мая. Видео ликвидации большой колонны техники запрещенной в России организации «Исламское государство»* между восточным Каламуном и восточным Хомсом опубликовано в сети Интернет.

На записи видно, что уже первый удар по конвою террористов заставил их разбегаться. Однако новые удары не позволили боевикам уцелеть.

Следует отметить, что колонна ИГИЛ* была застигнута при подготовке к атаке в так называемом «Треугольнике Зазы», где успешно наступают сирийские правительственные войска.

Ранее ООН призвала стороны конфликта в Сирии более тщательно отделять военные объекты от мирного населения.

* Организация запрещена на территории РФ.

Сергей Свазовский
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