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Происшествия
СМИ: мощный взрыв прогремел в Белграде

СМИ: мощный взрыв прогремел в Белграде

2:06  28 Мая 2017
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Белград

Белград, 28 мая. В Новом Белграде прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает новостной портал B92.

По утверждению жителей столицы, взрыв был настолько сильным, что его было слышно в разных частях города. Как сообщается, взрыв произошел на территории автомобильного техцентра. К месту происшествия прибыли расчеты пожарных, наряды полиция, кареты скорой помощи. В данный момент идет расследование инцидента.

По заявлению МВД страны, в результате взрыва никто не пострадал.

На территории автоцентра взорвался склад автомобильных масел, сообщает газета «Курир».

#белград
Олег Сорокин
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