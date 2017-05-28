СМИ: мощный взрыв прогремел в Белграде

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Белград, 28 мая. В Новом Белграде прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает новостной портал B92.

По утверждению жителей столицы, взрыв был настолько сильным, что его было слышно в разных частях города. Как сообщается, взрыв произошел на территории автомобильного техцентра. К месту происшествия прибыли расчеты пожарных, наряды полиция, кареты скорой помощи. В данный момент идет расследование инцидента.

По заявлению МВД страны, в результате взрыва никто не пострадал.

На территории автоцентра взорвался склад автомобильных масел, сообщает газета «Курир».