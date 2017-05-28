ООН призвала воюющих  в Сирии тщательней разделять военные цели и мирных граждан

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ООН, 28 мая. Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека Зейд Раад Аль Хусейн призвал стороны конфликта в Сирийской Арабской Республике к более тщательному разделению военных целей и мирных граждан.

Аль Хусейн отметил, что в результате авиаударов в по Дейр-эз-Зоре и Ракке погибли многие мирные граждане. Комиссар ООН подчеркнул необходимость защищать гражданское население даже в том случае, если та или иная территория контролируется силами запрещенной в России организации «Исламское государство»*.

Ранее Газета.ru сообщала, что урегулирование конфликта в Сирии станет одним из важнейших вопросов на предстоящей встрече Владимира Путина и Эммануэля Макрона.

* Организация запрещена на территории РФ.