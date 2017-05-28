Британская разведка нашла 23 тысячи потенциальных террористов

В Избранное

Скопировать

Лондон, 28 мая. Разведывательные службы Великобритании выявили 23 тысячи жителей королевства, которые могут быть причастны к «джихадистскому экстремизму». Об этом сообщает Times.

По информации газеты, более трех тысяч из них могут нести серьезную угрозу. Часть потенциальных террористов находится под следствием. Кроме того, многие находятся под наблюдением в рамках негласных следственных мероприятий. До 20 тысяч людей представляют собой «остаточный риск», — пишет Times.

Ранее Газета.ru сообщала о расформировании ливийской ячейки запрещенной в России организации «Аль-Каида».