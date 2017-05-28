Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
Британская разведка нашла 23 тысячи потенциальных террористов

Британская разведка нашла 23 тысячи потенциальных террористов

1:30  28 Мая 2017
90

Британская разведка нашла 23 тысячи потенциальных террористов

Лондон, 28 мая. Разведывательные службы Великобритании выявили 23 тысячи жителей королевства, которые могут быть причастны к «джихадистскому экстремизму». Об этом сообщает Times.

По информации газеты, более трех тысяч из них могут нести серьезную угрозу. Часть потенциальных террористов находится под следствием. Кроме того, многие находятся под наблюдением в рамках негласных следственных мероприятий. До 20 тысяч людей представляют собой «остаточный риск»,  — пишет Times.

Ранее Газета.ru сообщала о расформировании ливийской ячейки запрещенной в России организации «Аль-Каида».

Сергей Свазовский
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть