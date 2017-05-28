Ученые назвали самую плохую погоду для сна

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Вашингтон, 28 мая. Масштабные исследования специалистов Калифорнийского университета Сан-Диего позволили определить погоду, при которой человеку труднее всего выспаться.

Оказалось, что повышение температуры ночью крайне неблагоприятно сказывается на сне. Даже увеличение на один градус может стать причиной для бессонной ночи.

При этом пожилые люди в большей степени подвержены влиянию температурных изменений. В этой возрастной категории бессонница из-за повышения температуры ночью наблюдалась значительно чаще.

Всего в эксперименте приняли участи 765 тысяч человек, — уточняет Газета.ru.