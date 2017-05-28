Эс-Сувейда: Сирийская арабская армия отразила атаку ССА в районе Аль-Зулуф

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Дамаск, 28 мая. В Эс-Сувейде правительственные войска Сирии их союзники отразили атаку ССА в районе Аль-Зулуф. Оппозиционные источники утверждают, что САА потеряла БМП, самоходную гаубицу «Гвоздика» и реактивную систему залпового огня в столкновениях с боевиками ССА вокруг плотины Аль-Зулуф.

Вчера вечером боевики группировки «Хайят Тахрир аль-Шам» убили трех солдат САА в городе Кунейтра, когда те пытались проникнуть в район Аль-Хамидии. Многие СМИ ошибочно заявили о том три солдата САА погибли от удара израильского беспилотника на дороге между Аль-Хамидией и Абу Шабта. Об этом сообщает новостной портал Syrian War Daily.

Иракские военные силы перешли к финальной стадии зачистки от террористов ИГ* запада Мосула. Сегодня были освобождены: третий мост Мосула, больница Ибн Сина и гостиница «Мосул Интернэшнл».

По данным инфопортала Amaq Agency, семь иракских солдат были убиты во время штурма вышеупомянутой больницы. По сведениям из непроверенных источников, погибли пять иракских солдат, которые были окружены в районе Аль-Занджили и еще трое иракских солдат были убиты во время столкновений в районе Аль-Занджили.

* Организация запрещена на территории РФ.