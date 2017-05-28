Трамп опоздал на совместное фото лидеров G-7 из-за гольф-кара

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Вашингтон, 28 мая. Президент США Дональд Трамп опоздал на коллективную фотографию лидеров государств-членов «Большой семерки», так как решил использовать гольф-кар.

Для выполнения совместной фотографии лидерам G-7 предложили пройти пешком 640 метров. Единственным, кто отказался проделать этот путь, оказался президент США Дональд Трамп. Он решил воспользоваться багги.

Хозяин Белого дома прибыл к пункту назначения в то время, когда его коллеги уже расходились, — пишет Газета.ru.