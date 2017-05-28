РПЦ предложила передавать иконы из музейных запасников в храмы

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Москва, 28 мая. Русская православная церковь (РПЦ) предложила передавать иконы из музейных запасников в специально оборудованные помещения в храмах. Инициатива прозвучала в ходе заседания круглого стола «Музеи-храмы: вчера, сегодня, завтра» в рамках фестиваля «Интермузей-2017».

Кроме того, Русская православная церковь рассматривает возможность создания собственных музеев такого рода. Епархиальный древлехранитель Московской городской епархии протоиерей Леонид Калинин отмечает, что в настоящее время многие иконы лежат «мертвым грузом». Калинин считает целесообразной их передачу в храмы РПЦ.

Ранее Владимир Путин отметил важнейшую роль духовного опыта РПЦ в становлении российской государственности.