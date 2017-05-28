Путин посетит Париж по приглашению Макрона

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Париж, 28 мая. Президент России Владимир Путин встретится с главой Франции Эммануэлем Макроном в Париже 29 мая. О предстоящем визите сообщает пресс-служба Кремля.

Поводом для визита послужило 300-летие поездки Петра Первого во Францию. По этому случаю главы государств посетят тематическую выставку в Версале.

В рамках первой встречи Путина с Макроном планируется обсудить важнейшие вопросы международной политики. В частности, французский президент надеется уделить повышенное внимание взаимодействию в Сирии, а также конфликту в Донбассе, отмечает Газета.ru.