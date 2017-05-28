Террористы ИГ воюют с «Ан-Нусрой» в горных ущельях на границе Ливана и Сирии

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Дамаск, 28 мая. Террористы из экстремистских группировок ИГ* и «Джебхат ан-Нусра» (запрещена на территории РФ) продолжают вести между собой ожесточенные бои в ущельях гор на границе Ливана и Сирии. По сообщению телеканала «Аль-Маядин», в субботу террористы ИГ атаковали лагеря нусровцев в районе ливанского города Эрсаль. А затем оттуда уже столкновения распространились на всю пограничную территорию, включая Западный Каламун в Сирии. В ходе боев ИГ потеряло 27 боевиков, в их числе несколько полевых командиров; в рядах «Ан-Нусры» и союзных с ней вооруженных отрядов «Сарая Аль аш-Шам» погибло 11 человек.

Напомним, что горные ущелья на сирийско-ливанской границе с начала конфликта в Сирии использовались для переброски оружия и наемников.

Правительственные войска Сирии при поддержке бойцов шиитской милиции "Хезболлах" вернули в мае контроль над пограничным участком протяженностью в 113 км. А ливанская армия взяла под особое внимание горные районы, чтобы воспрепятствовать проникновению террористов ИГ в долину Бекаа. В пятницу ливанские военные уничтожили в местечке Наби-Осман группу диверсантов ИГ, которые собирались устроить взрывы в христианских церквях в городе Рас-Баальбек. Во время проведения операции были ранены шесть солдат.

* Организация запрещена на территории РФ.