США направили в Тихий океан третий авианосец для сдерживания КНДР

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Вашингтон, 28 мая. Соединенные Штаты Америки направили в Тихий океан третий авианосец для сдерживания Северной Кореи. Об этом сообщил «Голос Америки».

В компании уточнили, что речь идет о судне «Nimitz», которое должно присоединится к авианосцам «Carl Vinson» и «Ronald Reagan», уже присутствующим в западной части океана. Как отмечает «Голос Америки», столь внушительноt присутствие не характерно для мирного времени.

Ранее сообщалось, что авианосец в Китае получил неприличное имя.