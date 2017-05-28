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Весь мир
Сирия: САА освободила от ИГИЛ 12 деревень в районе озера Джаббул провинции Алеппо

Сирия: САА освободила от ИГИЛ 12 деревень в районе озера Джаббул провинции Алеппо

0:10  28 Мая 2017
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Сирия: САА освободила от ИГИЛ 12 деревень в районе озера Джаббул провинции Алеппо

Дамаск, 28 мая. Сирийские правительственные войска освободили 12 деревень в районе озера Джаббул в провинции Алеппо Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщается в социальной сети Twitter.

Следует отметить, что на протяжении последних дней САА достигла значительных успехов в провинции Алеппо. Террористы запрещенной в России организации «Исламское государство»* быстро теряют свои позиции в этом регионе.

Ранее Газета.ru сообщала, что взаимодействие в Сирии будет обсуждаться на встрече Путина и Макорна.

* Организация запрещена на территории РФ.

Сергей Свазовский
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