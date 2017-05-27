«Арсенал» победил «Челси» и завоевал Кубок Англии

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Лондон, 27 мая. Лондонский «Арсенал» в финале Кубка Англии победил «Челси» на стадионе «Уэмбли» в столице Великобритании со счетом 2:1. В 13-й раз в своей истории «канониры» стали обладателями старейшего футбольного трофея.

В составе «Арсенала» отличились Санчес и Рэмзи. «Челси» ответил единственным голом Диего Косты.

Таким образом «Арсеналу» удалось на мажорной ноте завершить крайне неудачный сезон. По итогам чемпионата Англии команда Арсена Венгера впервые за многие годы осталась без Лиги чемпионов.

А вот «Челси» под руководством Антонио Конте вернул себе титул чемпиона Англии.