Сирия: САА освободила железнодорожную станцию в районе Маскана

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Дамаск, 27 мая. Специальное подразделение армии Сирийской Арабской Республики «Силы тигра» успешно продвигается вперед в районе Маскана. Об этом сообщается в социальной сети Twitter.

Уточняется, что «тиграм» удалось взять под свой контроль железнодорожную станцию, а также ряд деревень в этом районе.

Tiger Forces and V. Corps have liberated Um al Hawra-Karmah-Jub Al Nina and Abu Sousa #EastAleppo — NDF (@NatDefFor) May 27, 2017

Накануне сообщалось об успешном наступлении «тигров» восточнее города Алеппо. 27 мая спецподразделение САА освободило там 11 поселений.