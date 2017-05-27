Сирия: САА освободила железнодорожную станцию в районе Маскана
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Дамаск, 27 мая. Специальное подразделение армии Сирийской Арабской Республики «Силы тигра» успешно продвигается вперед в районе Маскана. Об этом сообщается в социальной сети Twitter.
Уточняется, что «тиграм» удалось взять под свой контроль железнодорожную станцию, а также ряд деревень в этом районе.
Накануне сообщалось об успешном наступлении «тигров» восточнее города Алеппо. 27 мая спецподразделение САА освободило там 11 поселений.
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