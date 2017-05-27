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Сирия: САА освободила железнодорожную станцию в районе Маскана

Сирия: САА освободила железнодорожную станцию в районе Маскана

23:41  27 Мая 2017
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Сирия: САА освободила железнодорожную станцию в районе Маскана

Дамаск, 27 мая. Специальное подразделение армии Сирийской Арабской Республики «Силы тигра» успешно продвигается вперед в районе Маскана. Об этом сообщается в социальной сети Twitter.

Уточняется, что «тиграм» удалось взять под свой контроль железнодорожную станцию, а также ряд деревень в этом районе.

Накануне сообщалось об успешном наступлении «тигров» восточнее города Алеппо. 27 мая спецподразделение САА освободило там 11 поселений.

Сергей Свазовский
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