Видео: в Петербурге локализовали пожар в бывшем ДК на Обводном канале

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Санкт-Петербург, 27 мая. Сегодня в 22:13 локализовали пожар по адресу: Фрунзенский район, набережная Обводного канала, д. 62. Ранг пожара был понижен с уровня 1 БИС до первого номера. ФАН представляет видео с места происшествия снятое при помощи дрона.

Напомним, что в 20:10 на телефон «01» поступило сообщение о пожаре в здании бывшего ДК. В разноуровневом (2-х, 3-х этажном) не эксплуатируемом здании происходило горение кровли. Сведений о пострадавших нет.

В ликвидации пожара участвовали 11 единиц техники и 43 человека личного состава МЧС.