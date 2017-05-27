Великие люди России выстроились в ряд: «Аллея Правителей» открылась в Москве. ФАН-ТВ

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В Москве появилась «Аллея Правителей». Новая достопримечательность расположилась в центре столицы – в сквере на Петроверигском переулке рядом с «Музеем военной формы одежды» Российского военно-исторического общества. В торжественной церемонии открытия аллеи приняли участие министр культуры Владимир Мединский и министр образования и науки РФ Ольга Васильева. Смотрите видеосюжет ФАН-ТВ.

– Одной из задач Военно-исторического общества является сохранение памяти, установка монументов, бюстов, мемориальных досок в память о героях Отечества, – сказал Владимир Мединский, министр культуры РФ. – За истекшие три с небольшим года работы по всей стране установлено около двух тысяч мемориальных досок героям Советского Союза, героям России – главным образом, на школах, где они учились. Сегодня мы открываем необычную экспозицию, экспозиция эта будет постоянной. Мы бы хотели, чтобы сюда приходили школьники классами: хорошее место для уроков.

– Не давать возможности живущим сейчас молодым знать, что было, какие ценности наша страна имела, какие ценности дала миру, мы не можем, потому что это несправедливо по отношению к тем, кто живет сейчас, – выступая перед собравшимися, заметила Ольга Васильева, министр образования и науки РФ. – И здесь очень хороший парк: как сказал Владимир Ростиславович, будет кинотеатр открыт, где будут лекции по истории.

Новая аллея – настоящий парад государственных деятелей, руководивших страной в самые разные времена, от великих князей периода образования централизованного государства до деятелей Временного правительства в годы революции. Рюрик, Ярослав Мудрый, Иван III, Борис Годунов, Пётр I, Николай II, Георгий Львов, Александр Керенский… 33 государственных деятеля выстроились в две большие шеренги, словно по-прежнему, спустя века, готовые отстаивать основы русской государственности.

Экскурсию для министров и всех присутствующих на церемонии открытия «Аллеи правителей» провел научный директор РВИО Михаил Мягков. Об одном из бюстов он рассказал более подробно:

– Конечно, это Александр Федерович Керенский. В 1968 году, когда его спросили: «А вы не осудите введение советских войск в Чехословакию?», он сказал: «Нет. Политически в Советском Союзе всё было сделано верно». Вот как можно относиться к этому человеку? С одной стороны, эмигрант, с одной стороны, он враг советской власти, но сохранял в своей душе вот эту верность России. И все наши правители, которые здесь представлены…

– И учился в одной гимназии с Лениным. И более того, учился хуже! – вставила пару слов Ольга Васильева.

– Мы открыли доску мемориальную, которая прямо на этом здании гимназии, разделенная пополам: Керенский и Ленин! – кстати вспомнил Владимир Мединский.

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Корреспондент ФАН-ТВ решила расспросить Михаила Мягкова о том, как задумывалась и создавалась «Аллея правителей», на кого этот проект рассчитан в первую очередь.

– Мы рассчитываем на то, что сюда будут приходить люди, которые захотят узнать что-то об этих наших правителях.

– Аллея будет расширяться?

– Да, у нас будут еще и советские деятели. Это, конечно, Ленин, Сталин, Хрущев, Брежнев, Андропов, Черненко, Горбачев, Ельцин.

– Всего восемь государственных деятелей?

– Совершенно верно. Это правильно. Должна быть определенная преемственность, ведь наше государство никуда не исчезло. Как бы оно ни называлось – Империя, Союз Советских Социалистических Республик ибо как-то еще, Московское государство… Так или иначе, здесь жили люди, которые питались от этой почвы, от родной земли. Так или иначе, мы чувствуем себя наследниками наших отцов, дедов, прадедов, прапрадедов.

Образы правителей воплотил в бронзе президент Российской Академии художеств Зураб Церетели. Работа над скульптурами заняла несколько месяцев. Самый именитый скульптор страны тоже пообщался с репортером ФАН-ТВ:

– Самое главное – это образы и факты, исторические факты. Знаете, когда я в Грузию вошел, я просто обалдел! Я каждого полюбил, потому что у них уникальное лицо. У всех, если вы замечаете, добрый нос, добрые глаза, добрые губы. Знаете, эта доброта дала возможность России быть на высоком уровне до сегодняшнего дня.

Академик Российской Академии наук Александр Танклевский поделился своими впечатлениями о работе Церетели над памятниками:

– До создания он работает в музеях, он работает с исторической литературой, научной, исследовательской, с летописями. У него сначала выстраивается художественное произведение в голове, а потом он делает эскизы. Я бы это сравнил, как композитор пишет симфонию.

– Так сложно… Я даже не понимаю, как их так можно сделать. Так красиво все, аккуратно каждая деталь сделана! – восхитилась девочка Маша.

Виктор Калинин, первый вице-президент Российской Академии Художеств, тоже не скрывал своей радости:

– Ощущение, что они здесь стояли всегда и, даст Бог, может быть, будут здесь всегда на самом деле стоять! Потому что замечательно, конечно. Острые характеристики, достоверные, причем, очень пластически такие выразительные. Мне кажется, что это беспрецедентная такая коллекция.

Открытие аллеи на Петроверигском переулке посетила Ирина Крутова, солистка Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной.

– «Аллея Победителей» сразу в голову приходит – по аналогии, – сказала Ирина. – Конечно, не все были победителями. Но, действительно, такое шествие…можно сказать, яркое. Очень отрадно, что можно буквально в двух шагах охватить историю.

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