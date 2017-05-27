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Весь мир
МИД Сирии назвал незаконным удар ВВС коалиции по городу Эль-Маядин

МИД Сирии назвал незаконным удар ВВС коалиции по городу Эль-Маядин

23:26  27 Мая 2017
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МИД Сирии назвал незаконным удар ВВС коалиции по городу Эль-Маядин

Дамаск, 27 мая. Министерство иностранных дел Сирии считает незаконным авиаудар ВВС коалиции во главе с США по городу Эль-Маядин. В связи с этим МИД Сирии направил специальное обращение в совет безопасности ООН.

Сирийское внешнеполитическое ведомство назвало действия коалиции очередным нарушением суверенитета САР. В послании отмечается, что в результате атаки погибли 35 мирных жителей, большая часть из них — женщины и дети.

МИД Сирии акцентировал внимание на том, что действия коалиции противоречат резолюциям СБ ООН, приводя к «разрушениям и анархии».

О многочисленных жертвах в результате удара коалиции в провинции Дейр эз-Зор сообщалось накануне.

Сергей Свазовский
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