Уникальный концерт юных музыкантов прошел у стен Кремля

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Москва, 27 мая. Более тысячи юных музыкантов, представляющих коллективы разных городов Центрального федерального округа вместе сыграли под управлением дирижера Президентского оркестра, заслуженного артиста России Евгения Никитина.

За необычным концертом наблюдали высокопоставленные чиновники. В частности, вице-премьер Ольга Голодец, глава министерства культуры России Владимир Мединский, а также его заместитель Александр Журавский. Мероприятие посетили несколько тысяч жителей и гостей столицы.

Юные музыканты исполнили известные песни, давно полюбившиеся россиянам: «День Победы», «Моя Москва», «Славься» и многие другие.

Ранее сообщалось, что на концерте группы Aerosmith в Москве меры безопасности будут усилены.