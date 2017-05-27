Разбившийся в Подмосковье самолет выполнял прогулочный полет

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Москва, 27 мая. Самолет Як-18, потерпевший накануне крушение в поселке Горки Можайского района Подмосковья, выполнял прогулочный полет. В результате происшествия погибли три человека. Это пилот и семейная пара.

По имеющимся данным, воздушным судном управлял опытный 53-летний пилот. Причины трагедии к настоящему моменту неизвестны.

О крушении самолета Як-18 в небе над Можайским шоссе поселка Горки Московской области сообщалось накануне.