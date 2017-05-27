В ДТП в Ростовской области загорелся Hummer

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Ростов-на-Дону, 27 мая. В ДТП при участии автомобилей «Камаз» и Hummer в Миллеровском районе Ростовской области Hummer загорелся. Об этом сообщил ТАСС.

Инцидент произошел в 15.00 мск на трассе М 4. В результате столкновения грузового автомобиля «Камаз» и Hummer погибли два человека. Еще три человека получили повреждения различной степени тяжести. Согласно предварительным данным, оба погибших являются не совершеннолетними, — пишет ТАСС.

Ранее сообщалось о гибели восьми людей в результате ДТП в Турции.