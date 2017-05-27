Трамп заявил, что страны-члены НАТО повысили выплаты в бюджет альянса

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Рим, 27 мая. Президент США Дональд Трамп заявил, что государства-члены Североатлантического альянса уже увеличили размеры выплат в бюджет НАТО. Об этом он сообщил в рамках выступления перед американскими военнослужащими на базе Сигонелла на Сицилии в Италии.

Трамп отметил, что по сравнению с предшествующим годом выплаты увеличились существенно. Хозяин Белого дома добавил, что многие страны теперь «делают то, чего раньше не делали».

По мнению американского лидера, нынешняя ситуация является справедливой по отношению к Соединенным Штатам.

Ранее сообщалось, что Трамп «проспал» выступление главы правительства Италии.