Международные штабные учения Saber Knight начались в Эстонии

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Таллин, 27 мая. Международные штабные учения Saber Knight начались в городе Выру Эстонии. Об этом сообщили в главном штабе обороны прибалтийского государства.

Уточняется, что в учениях примут участие около 700 военнослужащих. Город Выру расположен недалеко от границы с Российской Федерацией. Помимо эстонских военных, в учениях примут участие литовские, латвийские и датские военные.

Ранее сообщалось о решении Эстонии выдворить российских дипломатов без объяснения причин.