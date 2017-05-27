ВС Ирака освободили от ИГИЛ три деревни у границы с Сирией

В Избранное

Скопировать

Багдад, 27 мая. Вооруженные силы Ирака освободили три деревни от запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» недалеко от границы с Сирийской Арабской Республикой. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Уточняется, что речь идет о трех деревнях, расположенных в сотне километров от Мосула.

Накануне сообщалось о гибели иранского генерала в ходе операции по освобождении города Мосул от сил «Исламского государства»*.

* Организация запрещена на территории РФ.