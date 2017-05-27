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Весь мир
ВС Ирака освободили от ИГИЛ три деревни у границы с Сирией

ВС Ирака освободили от ИГИЛ три деревни у границы с Сирией

22:02  27 Мая 2017
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ВС Ирака освободили от ИГИЛ три деревни у границы с Сирией

Багдад, 27 мая. Вооруженные силы Ирака освободили три деревни от запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» недалеко от границы с Сирийской Арабской Республикой. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Уточняется, что речь идет о трех деревнях, расположенных в сотне километров от Мосула.

Накануне сообщалось о гибели иранского генерала в ходе операции по освобождении города Мосул от сил «Исламского государства»*.

* Организация запрещена на территории РФ.

Сергей Свазовский
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