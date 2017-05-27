Врач сборной России по футболу уверен в «чистоте» игроков

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Нойштифт-им-Штубайталь (Швейцария), 27 мая. Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов уверен, что у команды не возникнет никаких проблем при прохождении допинг-контроля.

«Проводится большая работа по профилактике в этом направлении, все кандидаты в сборную осведомлены о различных нюансах, и мы уверены, что со стороны ребят проблем не будет», —пояснил он ТАСС.

По словам президента России Владимира Путина, формирование нетерпимого отношения к допингу должно стать одной из главных задач российского спорта.