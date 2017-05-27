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Истребители ВВС Великобритании вернулись на базу

Истребители ВВС Великобритании вернулись на базу

21:47  27 Мая 2017
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Истребители ВВС Великобритании вернулись на базу

Лондон, 27 мая. Два истребителя военно-воздушных сил Великобритании вернулись на базу Лоссимут в Шотландии, после того как были подняты по тревоге. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство обороны Соединенного Королевства.

Британское оборонное ведомство утверждает, что такие действия стали реакцией на нарушение воздушного пространства российскими самолетами.

Об инциденте с истребителями королевских ВВС сообщалось накануне.

Сергей Свазовский
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