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Сирия, 27 мая. Курды несут потери в живой силе в боях с отрядами ИГ* в окрестностях Ракки. САА заняла территории в полутора километрах от Масканы. ВВС международной коалиции разбомбили командный пункт ИГ в Ираке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): ведет бои с ИГ в окрестностях населенного пункта Аль-Алиния к юго-западу от Пальмиры; наносит авиаудары по позициям боевиков в южных районах Даръа; обстреляла колонну ИГ на востоке провинции Хама.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): продолжает отступать в районе Масканы на востоке Алеппо.

Курды: потеряли пятерых бойцов убитыми в ходе столкновений с ИГ к западу от Ракки.

Международная коалиция: разбомбила штаб террористов ИГ в городе Аль-Каэм в западной части провинции Аль-Анбар в Ираке.

Провинция Дамаск

Столкновения в Восточной Гуте Дамаска продолжаются. Боевики вооруженной оппозиции обстреляли из танковых орудий опорные пункты Сирийской арабской армии (САА) вблизи населенного пункта Хош Аль-Давахра, сообщает источник в соцсети Twitter (so_ria98). Ранее снайперам исламистов удалось также застрелить нескольких бойцов правительственных войск в этом районе.

Между тем добровольцы готовят пищу для нуждающихся и пострадавших в результате постоянных обстрелов со стороны боевиков вооруженной оппозиции в честь священного месяца Рамадан.

Провинция Алеппо

Продолжаются вооруженные столкновения между правительственными войсками и террористами ИГ на востоке провинции Алеппо. Боевики «Исламского государства»* сдают позиции. Армия Башара Асада находится всего в полутора километрах от ключевого города Маскана. Об этом сообщает Twitter-канал (abdulwahab). Напомним, ранее сирийской армии удалось также освободить 11 деревень.

В ходе масштабной кампании в восточной части провинции командование армии САР намерено также зачистить от боевиков ИГИЛ территории к востоку от «дороги жизни» с целью обезопасить стратегическую артерию, соединяющую сирийские провинции.

Провинция Хомс

Согласно сообщению военного источника в Twitter (PalmyraRev1), противостояние между сирийской армией и террористами ИГИЛ в восточной части Хомса нарастает. В данный момент бои разворачиваются в окрестностях населенного пункта Аль-Алиния к юго-западу от Пальмиры. Напомним, сегодня днем армия Башара Асада освободила деревню после того, как российские военные самолеты нанесли серию авиаударов по укрепрайонам боевиков ИГИЛ.

За последнюю неделю правительственным войскам удалось значительно преуспеть в зачистке территорий к юго-западу от древнего города, в том числе вновь взять под контроль трассу Дамаск — Пальмира. В данный момент сирийская армия как раз проводит работу по расширению буферной зоны вокруг данного шоссе.

Провинция Даръа

Тем временем, как сообщают оппозиционные источники, правительственная авиация продолжает наносить авиаудары по опорным пунктам боевиков в районах Гараз, Аль-Нуайма, а также вблизи населенного пункта Ум Аль-Маязен к югу и юго-востоку от административного центра провинции.

Появилась информация о готовящемся широкомасштабном наступлении САА на позиции исламистов на юге Даръа. Информационное агентство Al Masdar News сообщает, что войска 4-й бронетанковой дивизии сирийской армии будут переброшены на южные окраины города, чтобы дать отпор радикалам, которые, несмотря на режим перемирия, продолжают атаковать позиции правительственных войск.

Сообщается, что именно эти подразделения САА сыграли решающую роль в недавнем освобождении района Аль-Кабун на северо-востоке Дамаска. Значительные успехи, достигнутые 4-й бронетанковой дивизией, вынудили боевиков в Аль-Кабуне и соседней Барзе уступить и заключить соглашение об эвакуации в провинцию Идлиб.

Ранее отряды коалиции «Тахрир Аш-Шам», объединив силы с другими антиправительственными группировками, связанными со Свободной сирийской армией** (ССА), сумели захватить большую часть стратегического района Даръа – Аль-Маншии.

По прибытии элитные войска возглавят крупное наступление, чтобы вытеснить боевиков вооруженной оппозиции из района Аль-Маншия, а затем полностью вернуть Даръа Аль-Балад, который является главным бастионом радикалов на юге провинции.

Провинция Ракка

Информагентство Al Manar News сообщает, что в ходе последних столкновений с террористами «Исламского государства» к западу от Ракки были убиты пятеро бойцов Сирийской демократической армии**** (SDF).

Напомним, объединенные силы курдов развивают наступление в рамках операции «Гнев Евфрата». Поддержку с воздуха SDF оказывают ВВС международной коалиции во главе с США. Курдам уже удалось отбить у отрядов ИГИЛ значительные территории в провинции, в данный момент демократическая армия действует на подступах к столице региона, намереваясь плотнее охватить Ракку с трех сторон.

Провинция Хама

Оппозиционные источники сообщают о том, что правительственные войска нанесли ракетный удар по позициям боевиков вблизи городов Аль-Латамина и Кафр Зета на севере Хамы, то есть в районе одной из зон деэскалации. Однако подтверждения данная информация не получила.

Согласно данным информагентства Al Masdar News, небольшая колонна террористов «Исламского государства» подверглась обстрелу со стороны Сирийской арабской армии во время переброски отрядов боевиков и техники из восточной части провинции Хама в Ракку.

Правительственные военные зафиксировали конвой недалеко от ключевой магистрали Алеппо — Ханассер — Саламия — Хама к востоку от города Саламия. В результате обстрела были уничтожены как минимум четверо боевиков ИГИЛ, а также грузовик террористов с оружием и боеприпасами. САА удалось захватить противотанковый гранатомет SPG-9 и два пулемета ПК.

Ирак

Военный источник информационного портала Al Sumaria News в провинции Аль-Анбар сообщает, что ВВС международной коалиции разбомбили штаб террористов «Исламского государства» в городе Аль-Каэм в западной части региона у самой границы с САР. В ходе воздушной атаки было уничтожено несколько боевиков ИГИЛ.

Регулярные бомбардировки коалиционной авиации поддерживают наступление войск армии Ирака, направленное на освобождение оккупированных ИГИЛ территорий, однако нередко в результате авиаударов гибнет и мирное население.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)