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Спорт
Роналду откупился от тюрьмы за 6 млн евро

Роналду откупился от тюрьмы за 6 млн евро

21:36  27 Мая 2017
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Роналду откупился от тюрьмы за 6 млн евро

Мадрид, 27 мая. Форвард мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду добровольно выплатил 6 млн евро по налоговым обязательствам, чтобы избежать лишения свободы. Такую информацию обнародовала испанская Marca.

Издание отмечает, что общая сумма задолженности звездного португальца составляет 15 млн евро. Выплатив существенную часть долга, форвард надеется избежать тюремного заключения.

Окончательное решение о возбуждении уголовного дела в отношении Роналду ожидается в первых числах июня, — пишет Marca.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду может быть подвергнут тюремному заключению за неуплату налогов.

#криштиануроналду
Сергей Свазовский
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