Путин назвал подвижниками волонтеров «Шаг навстречу!», помогающих детям-инвалидам

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Москва, 27 мая. Президент России Владимир Путин назвал благородной работу участников фестиваля «Шаг навстречу!», которые помогают детям с ограниченными возможностями.

«Вы заняты благородным и очень нужным делом — помогаете детям с ограниченными возможностями здоровья раскрыть свой потенциал, осуществить заветную мечту. Такая важная, подвижническая работа заслуживает самого глубокого уважения», — цитирует президента пресс-служба Кремля.

Отметим, что международный фестиваль «Шаг навстречу!» нацелен на преодоление непонимания между людьми и стирание стереотипов в отношении инвалидов. Один из проектов фестиваля преследует цель оказать помощь детям с ограниченными возможностями.