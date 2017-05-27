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Происшествия
Оползень заблокировал семнадцать человек в австрийском ущелье

Оползень заблокировал семнадцать человек в австрийском ущелье

21:25  27 Мая 2017
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Оползень заблокировал семнадцать человек в австрийском ущелье

Вена, 27 мая. Оползень, сошедший в ущелье Лихтенштейн земли Зальцбург в Австрии заблокировал 17 человек и собаку. Об этом сообщило агентство APA.

Спасательные службы сообщили, что всем пострадавшим удалось самостоятельно добраться до медицинского пункта. Туристы выбрались при помощи веревочных перил. Людей, прогуливавшихся недалеко от места происшествия, пришлось эвакуировать.

Ранее оползень заблокировал тысячи индийских паломников.

Сергей Свазовский
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