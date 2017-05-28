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Сирия, 28 мая. САА сбила семь разведывательных беспилотников США в Эс-Сувейде. ССА** уничтожила 30 террористов группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид» в Даръа. Войска США покидают южные районы Сирии, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: ликвидировали командира ИГ* в Хомсе; нанесли серию ударов по опорным пунктам террористов ИГ в районе города Ас-Сухна к востоку от Пальмиры; провели бомбардировку позиций боевиков вблизи деревень Абу Хувелат и Клеб Аль-Сор на востоке Хамы.

Сирийская арабская армия (САА): заняла несколько опорных пунктов боевиков в районе города Бейт Наима в Восточной Гуте Дамаска; уничтожила две машины исламистов «Тахрир Аш-Шам» к югу от Алеппо; освободила одиннадцать поселений в районе города Маскана; освободила населенный пункт Аль-Алиния к юго-западу от Пальмиры; взяла под контроль военную базу боевиков ИГ близ КПП «Заза»; уничтожила четырех радикалов ИГ на востоке Хамы; нанесла авиаудары по позициям боевиков ИГ вблизи городов Укейрибат и Хамада Омар в Хаме; сбила семь разведывательных дронов США в Эс-Сувейде.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): подбило БМП САА в районе Масканы на востоке Алеппо; вело бои с САА рядом с кладбищем Дейр эз-Зора и в квартале Аль-Рашидия; потеряло еще один район на западе Мосула.

Сирийская свободная армия** (ССА): ликвидировала 30 террористов подконтрольной ИГ группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид» в Даръа.

Курды: вели бои с террористами ИГ недалеко от деревни Хинда к западу от Ракки.

Международная коалиция: покидает южные территории Сирии.

Провинция Дамаск

Накануне возобновились боевые действия в районе Восточной Гуты Дамаска. Правительственные войска начали наступление вблизи населенного пункта Бейт Наима при поддержке проправительственного ополчения и Национальных сил обороны****** (NDF). Как сообщало информационное агентство Al Masdar News, союзным войскам САР удалось отбить несколько опорных пунктов отрядов вооруженной оппозиции. Однако в районе поселения Хош Аль-Давахра правительственные войска потеряли нескольких солдат, согласно данным информагентства Iraq Sunah News.

Напомним, Восточная Гута входит в одну из зон безопасности, где действует режим без огня. Однако на территории района базируется, в частности, группировка «Джебхат Фатх Аш-Шам»***, бывшая «Джебхат Ан-Нусра», на которую режим перемирия не распространяется.

Провинция Алеппо

Тем временем жители Алеппо и его окрестностей постепенно возвращаются к нормальной жизни. В минувшие сутки впервые со времени начала войны состоялась экскурсия с осмотром основных исторических достопримечательностей города.

В ответ на постоянные обстрелы позиций САА со стороны исламистов, правительственные войска нанесли ракетный удар в районе трассы Хасла — Зетан к югу от Алеппо. В результате были уничтожены две машины боевиков коалиции «Тахрир Аш-Шам», возглавляемой «Ан-Нусрой». Также военнослужащие САА провели обстрел позиций радикалов вблизи деревни Аль-Зария к югу от Алеппо.

В восточной части провинции сирийская армия продолжает развивать преимущество, наступая на укрепрайоны террористов «Исламского государства»*. Информационный портал Al Masdar News передавал, что спецотряд САА «Тигры» освободил одиннадцать населенных пунктов, приблизившись к району шоссе «дорога жизни».

Однако в районе Масканы, ключевого оплота ИГ в регионе, отряды ИГ, обороняясь, повредили БМП правительственных войск, сообщал источник в соцсети Twitter (SBU).

Провинция Хомс

Авиаударом ВКС РФ был ликвидирован военный командир «Исламского государства» Абу Айюб Аль-Шишани, участвовавший в разработке плана нападения на Пальмиру, а также в боях в Ираке.

В восточной части провинции продолжилось широкомасштабное наступление сирийской армии в направлении ключевого оплота ИГИЛ в регионе — Ас-Сухны. Российская авиация нанесла серию ударов по опорным пунктам боевиков ИГ в районе стратегического города, сообщал источник в Twitter (GenevaUpdates).

К юго-западу от Пальмиры сирийская армия во главе с бойцами 5-го штурмового корпуса освободила населенный пункт Аль-Алиния. А также в ходе ожесточенных боев взяла под контроль военную базу боевиков ИГ в 10 км к северо-западу от КПП «Заза».

Кроме того, отмечались стычки в районе горной гряды Аш-Шумария и недалеко от развязки Ат-Талила в восточной части провинции. Сведений о потерях сторон до сих пор не поступало.

Провинция Дейр эз-Зор

Террористы ИГИЛ не выпускают мирное население столицы региона, продолжая использовать жителей как «живой щит». На этот раз угрозы в немедленной расправе со стороны боевиков прозвучали в адрес гражданских лиц, проживающих в западных окрестностях Дейр эз-Зора – в деревнях Хаваеж Бумасаа и Аль-Загир.

В минувшие сутки продолжились бои между войсками сирийской армии и боевиками «Исламского государства» в районах столицы региона. Согласно данным Twitter-канала (shaam_syria), столкновения происходили недалеко от кладбища Дейр эз-Зора и на окраине района Аль-Рашидия. В ходе сражения были уничтожены как минимум четверо боевиков ИГ.

Провинция Даръа

Оппозиционные СМИ в течение дня не раз публиковали информацию об обстрелах, проводимых правительственными войсками на юге административного центра провинции. Сообщалось, что сирийская армия обстреливала опорные пункты радикалов в районе Даръа Аль-Балад, вблизи деревень Аль-Карк и Аль-Гарбия, а также наносила авиаудары в районе Гараз и недалеко от деревни Аль-Нуайма. Официального подтверждения данные сведения так и не получили.

На юго-западе региона происходили столкновения между исламистами «свободной армии» и террористами «Исламского государства». В ходе сражений было ликвидировано 30 террористов группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид», представляющей интересы ИГ в Даръа, сообщал источник в Twitter (eldorar1).

Провинция Ракка

Сирийская демократическая армия**** (SDF), а также курдские Отряды национальной обороны (YPG) продолжили наступление в рамках финального этапа операции «Гнев Евфрата». Фиксировались бои недалеко от деревни Хинда к западу от Ракки, сообщал Twitter-канал (Newsjorf).

Боевики теряют позиции и планируют пути для отступления. По данным информагентства Al Masdar News, командование SDF и «Исламского государства» достигли договоренности, согласно которой, будет открыт безопасный южный коридор для беспрепятственного выхода отрядов ИГ при условии, что террористы направятся к Пальмире. Российский Центр по примирению сторон уже предпринимает меры, для того чтобы избежать появления боевиков ИГ вблизи освобожденного древнего города.

Тем временем террористы в оккупированной Ракке продолжили совершать противоправные действия в отношении мирного населения. Так, накануне был арестован пожилой человек, отказавшийся совершить вечернюю молитву Таравих.

Провинция Хама

В течение суток вновь появлялись сообщения на страницах оппозиционных источников в Facebook и Twitter об обстрелах САА укрепрайонов боевиков в районах зон деэскалации, информация подтверждена не была. Данные сведения распространяются намеренно и призваны нарушить режим перемирия, действующий в зонах безопасности в Сирии.

В восточной части региона продолжилось наступление сирийской армии в рамках новой операции по освобождению территорий к востоку от ключевого города Саламия. Таким образом, правительственные войска пытаются обезопасить стратегическую трассу Алеппо — Ханассер — Саламия — Хама от постоянных атак со стороны боевиков «Исламского государства». В районе населенного пункта Вади Аль-Азиб сирийские войска уничтожили четырех радикалов ИГИЛ, захватив, кроме того, автомобиль с оружием и боеприпасами. ВВС Сирии и ВКС РФ принимают активное участие в операции, нанося авиаудары по укрепрайонам террористов ИГ вблизи деревень Абу Хувелат и Клеб Аль-Сор, а также в районах населенных пунктов Укейрибат и Хамада Омар, сообщал источник в сети Twitter (@FREE_TV_SYRIA). Напомним, в наступлении принимают участие силы элитных подразделений САА, в частности – 5-го штурмового корпуса.

Провинция Эс-Сувейда

Стало известно, что контрнаступление «свободной армии» в Эс-Сувейде не увенчалось успехом. Боевикам не удалось отбить освобожденные ранее сирийской армией территории, сообщает информационное агентство AMN. Исламисты собираются предпринять еще одну попытку контратаки.

Агентство Al Masdar News сообщало также о том, что накануне сирийским военным удалось сбить семь американских разведывательных дронов в районе дамбы Зулуф.

По мере продвижения сирийской армии на юге провинции Хомс и приближения к пограничному посту «Ат-Танф», военные подразделения США, базирующиеся на границе с Иорданией, начали постепенно покидать южные территории Сирии, сообщал портал AMN.

Ирак

Военнослужащим иракской армии накануне удалось взять под контроль еще один район Западного Мосула. Правительственные войска освободили государственную больницу и район Аль-Шафаа. Ожесточенные столкновения с боевиками ИГИЛ продолжались на протяжении всего дня.

Между тем в провинции Ниневия в районе населенного пункта Аль-Бааж был уничтожен шариатский судья радикалов ИГИЛ, а также ликвидирован командный пункт так называемых полицейских отрядов ИГ «Диван Аль-Хисба».

В регионе Аль-Анбар в результате взрыва придорожной бомбы, установленной радикалами ИГИЛ, погибли двое мирных граждан.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)