Трамп «проспал» выступление премьера Италии

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Рим, 27 мая. Журналисты заподозрили президента США Дональда Трампа в том, что он сознательно проигнорировал выступление премьер-министра Италии Паоло Джентилони во время саммита «Большой семерки».

В частности, такое предположение выдвинул корреспондент «Би-Би-Си» Джеймс Ландаль, который опубликовал в Twitter видео с саммита. На кадрах видно, как лидеры стран G7 внимательно слушают переводчика с помощью наушников, и только американский лидер сидит без наушников.

«Посмотрите, кто решил не слушать перевод речи итальянского хозяина (саммита G7 — прим. ФАН)», — пишет Ландаль под видео, которое опубликовано под шуточным хештегом G6.

Официальный представитель Белого дома Шорн Спайсер довольно быстро отреагировал на расползающиеся в Интернете слухи. По его словам, Трамп всегда использует один наушник, чтобы слушать перевод. Однако, судя по видео, конструкция аппарата не позволяет слушать наушники по отдельности.