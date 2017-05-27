Старейшая актриса России скончалась в Ростове на 104-м году жизни

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Ростов-на-Дону, 27 мая. Известная российская актриса Варвара Шурховецкая скончалась в Ростове-на-Дону на 104-м году жизни. Прощание с артисткой состоится 29 мая в ее квартире.

Шурховецкая участвовала в Великой отечественной войне в составе фронтовых актёрских бригад и была награждена медалями «За оборону Кавказа», «За Победу над Германией» и «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны».

Актриса известна ролями в спектаклях «Надежда Дурова», «Полководец Суворов» и «Порт-Артур», а российскому кинозрителю творчество Шурховецкой может быть знакомо по фильму «Дай лапу, Друг!».