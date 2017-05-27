Суд Украины отказался давать ход иску к Порошенко о блокировке российских соцсетей

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Киев, 27 мая. Высший административный суд Украины постановил оставить без движения иск юриста-правозащитника из Чугуева (Харьковская область) Романа Лихачева, направленный против президента страны Петра Порошенко.

Иск был направлен в связи с решением властей заблокировать на территории Украины ряд российских интернет-сайтов, среди которых оказались популярные российские соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Суд объяснил свое решение наличием недостатков в исковом заявлении и постановил исправить их к 23 июня. При этом сам Лихачев утверждает, что на данном этапе производства суд не может вникать в суть дела, а значит, не может иметь претензий к иску.

«Высший админсуд расписал массу недостатков, которые абсолютно идут в разрез с полномочиями суда при открытии производства. Жду комментариев юристов по этому поводу. Демократия победила?» — пишет истец в Facebook.