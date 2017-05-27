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Пентагон рассказал подробности о гибели американского солдата в Сирии

Пентагон рассказал подробности о гибели американского солдата в Сирии

20:20  27 Мая 2017
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Пентагон рассказал подробности о гибели американского солдата в Сирии

Вашингтон, 27 мая. Министерство обороны США подтвердил появившуюся ранее информацию о гибели в Сирии американского солдата. По словам представителей военного ведомства, речь идет о военном специалисте из Логанвиля (штат Джорджия) Этьене Мерфи, который погиб 26 мая в сирийской провинции Эль-Хасака.

Сообщается, что 22-летний военнослужащий, которого командировали в Сирию для борьбы с запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство»* (ДАИШ), получил смертельную травму во время опрокидывания машины. По данному факту инициировано расследование.

* Организация запрещена на территории РФ.

Геннадий Плющев
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