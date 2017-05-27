Российский фильм о жизни на Кавказе получил приз Каннского кинофестиваля

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Канны, 27 мая. Фильм российского режиссера Кантемира Балагова «Теснота» получил приз Международной конфедерации кинопрессы FIPRESCI в рамках Каннского кинофестиваля.

Лента повествует о жизни еврейской семьи в Нальчике в 1998 году, спокойствие которой нарушают бандиты. «Теснота» является дебютной работой 26-летнего Балагова, который является ученикам Александра Сокурова.

Лучшей картиной конкурсной программы FIPRESCI признан французский фильм «120 ударов в минуту» Робена Кампийо. Жюри также отметило португальский фильм The Nothing Factory Педро Пиньо.