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Российский фильм о жизни на Кавказе получил приз Каннского кинофестиваля

Российский фильм о жизни на Кавказе получил приз Каннского кинофестиваля

20:09  27 Мая 2017
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Российский фильм о жизни на Кавказе получил приз Каннского кинофестиваля

Канны, 27 мая. Фильм российского режиссера Кантемира Балагова «Теснота» получил приз Международной конфедерации кинопрессы FIPRESCI в рамках Каннского кинофестиваля.

Лента повествует о жизни еврейской семьи в Нальчике в 1998 году, спокойствие которой нарушают бандиты. «Теснота» является дебютной работой 26-летнего Балагова, который является ученикам Александра Сокурова.

Лучшей картиной конкурсной программы FIPRESCI признан французский фильм «120 ударов в минуту» Робена Кампийо. Жюри также отметило португальский фильм The Nothing Factory Педро Пиньо.

 

#балагов
Геннадий Плющев
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