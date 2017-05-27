Путин назвал главные достоинства КПРФ

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Москва, 27 мая. Президент РФ Владимир Путин высоко отозвался о деятельности Коммунистической партии Российской Федерации, выступая на открытии XVII съезда КПРФ.

Он отметил, что эта старейшая российская политическая организация всегда демонстрировала взвешенный, деловой подход и предлагала конкретные программы для решения тех или иных проблем в стране.

«Особо отмечу вашу большую, востребованную работу, направленную на защиту социальных и трудовых прав граждан, поддержку ОПК, промышленности и сельского хозяйства, образования и науки, патриотическое воспитание молодежи», — приводит слова Путина пресс-служба Кремля.