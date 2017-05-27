Спектакль со звездой Star Wars сорван в Лондоне из-за угрозы взрыва

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Лондон, 27 мая. Сотни зрителей были эвакуированы в субботу со спектакля «Войцек» в лондонском театре Old Vic из-за угрозы взрыва. Спектакль, в котором играет один из главных актеров седьмого эпизода «Звездных войн. Пробуждение Силы» Джон Бойега, был приостановлен на середине сотрудниками театра.

Тем не менее, в ходе обысков помещения полиция не нашла ничего подозрительного, сообщает Associated Press. Напомним, что меры безопасности в Великобритании были усилены после теракта, который произошел в Манчестере 22 мая и унес жизни 22 человек.