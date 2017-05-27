Задержанный в Москве признался полиции в попрошайничестве

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Москва, 27 мая. Десятилетний мальчик, задержанный накануне за попрошайничество в Москве, признался полицейским, что занимается сбором денег и находится без родителей, сообщили в столичном главке МВД.

Накануне вечером московская полиция задержала мальчика, декламирующего стихи и просившего у прохожих и автомобилистов на Арбате деньги. По данным столичного главка МВД, ребенок был задержан на улице Воздвиженка. В ведомстве отметили, ребенок «пояснил, как его зовут, а также что он занимается сбором денежных средств и в настоящий момент находится без сопровождения родителей или законных представителей».

Правоохранительные органы приняли решение забрать мальчика с улицы и доставить в участок, а также вызвать родителей для разбирательства. В сообщении МВД отмечается, что в момент посадки ребенка в автомобиль, к полицейским подошла женщина, которая представилась соседкой и попросила передать ей ребенка. Однако правоохранительные органы отказались передавать несовершеннолетнего, поскольку это нарушает закон.