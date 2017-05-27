Трамп пообещал военным США победу над терроризмом

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Сигонелла (Италия), 27 мая. Президент США Дональд Трамп, выступая на американской военной базе в итальянском городе Сигонелла, пообещал искоренить терроризм.

«Терроризм — это угроза, большая угроза. Но мы победим», — отметил он.

Ранее лидеры стран «Большой семерки» заявили о готовности нарастить усилия по борьбе с терроризмом в Сирии. В первую очередь речь идет о запрещенных в России террористических организациях «Исламское государство»* (ДАИШ) и «Аль-Каида», которые на сегодняшний день контролируют часть территорий Сирии и Ирака.

* Организация запрещена на территории РФ.