Трамп пообещал военным США победу над терроризмом
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Сигонелла (Италия), 27 мая. Президент США Дональд Трамп, выступая на американской военной базе в итальянском городе Сигонелла, пообещал искоренить терроризм.
«Терроризм — это угроза, большая угроза. Но мы победим», — отметил он.
Ранее лидеры стран «Большой семерки» заявили о готовности нарастить усилия по борьбе с терроризмом в Сирии. В первую очередь речь идет о запрещенных в России террористических организациях «Исламское государство»* (ДАИШ) и «Аль-Каида», которые на сегодняшний день контролируют часть территорий Сирии и Ирака.
* Организация запрещена на территории РФ.
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