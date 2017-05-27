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Сирия, 27 мая. САА сбила семь разведывательных дронов США на границе между провинциями Эс-Сувейда и Хомс, а также освободила 11 населенных пунктов на востоке Алеппо. 18 мирных жителей погибли в результате взрывов мин в Ракке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): потеряла нескольких бойцов в районе населенного пункта Хош Аль-Давахра в Восточной Гуте Дамаска; отбила у ИГ* одиннадцать населенных пунктов на востоке Алеппо; ведет бои с ИГ вблизи кладбища и района Аль-Рашидия в Дейр эз-Зоре; разбила группу террористов ИГИЛ* в районе Вади Аль-Азиб на востоке Хамы; сбила семь дронов ССА на границе между провинциями Эс-Сувейда и Хомс.

«Исламское государство» (ИГИЛ): подбило БМП сирийской армии близ деревни Аль-Ажузия на подступах к Маскане.

Сирийская свободная армия** (ССА): уничтожила 30 террористов группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид» к западу от Даръа.

Провинция Дамаск

Боевики убили нескольких солдат Сирийской арабской армии (САА) в районе населенного пункта Хош Аль-Давахра в Восточной Гуте Дамаска, сообщает информационное агентство Iraq Sunah News. Ранее также отмечались столкновения вблизи города Бейт Наима, где правительственным войскам удалось взять под контроль ряд укрепрайонов исламистов.

Напомним, район Восточной Гуты является одной из четырех зон безопасности, установленных в соответствии с меморандумом 4 мая в ходе переговоров между сирийской армией и вооруженной оппозицией при посредничестве представителей РФ. Однако в районе постоянно фиксируются обстрелы со стороны боевиков, поскольку в рядах вооруженной оппозиции нередко происходят вооруженные конфликты. Так, продолжается противостояние между группировкой «Джейш Аль-Ислам»***** и коалицией «Тахрир Аш-Шам», сформированной вокруг «Ан-Нусры»***. В результате столкновений зачастую гибнут и мирные жители Восточной Гуты.

Провинция Алеппо

На востоке провинции САА продолжает наступление на опорные пункты террористов ИГИЛ. Согласно данным информагентства Al Masdar News, правительственным войскам в ходе массированной атаки удалось отбить у боевиков ИГ одиннадцать населенных пунктов.

Продвигаясь на юг вдоль восточного берега озера Джаббул, войска спецотряда САА «Тигры» вместе с проправительственными ополчениями установили полный контроль над деревнями Мавалех Сагира, Мавале Кабир, Мустариха, Батусия, Рамадания, Таузат, Хирбат Тиб, Хирбат Хассун, Шиха, Эйсс и Вади Мавалех.

В то же время ведутся операции по окружению ключевого оплота «Исламского государства»* в регионе – Масканы. САА применяет маневр «клещей», охватывая город с трех сторон. Однако отряды ИГ не спешат сдавать оккупированные территории. Радикалы повредили боевую машину пехоты сирийской армии недалеко от деревни Аль-Ажузия на подступах к Маскане. Об этом сообщает военный источник в соцсети Twitter (SBU).

Провинция Дейр эз-Зор

Продолжаются столкновения между правительственными войсками и террористами «Исламского государства» в кварталах Дейр эз-Зора. В данный момент сражения разворачиваются вблизи городского кладбища и района Аль-Рашидия, передает Twitter-канал (shaam_syria).

Напомним, административный центр провинции почти пополам делят радикалы ИГ и сирийская армия. Террористы регулярно ведут обстрелы мирных районов города, что приводит к гибели большого числа местных жителей. К тому же, боевики ИГ не выпускают людей с оккупированных территорий, используя их в качестве «живого щита».

Даръа

Между тем на южных окраинах Даръа не прекращаются боевые действия. Согласно данным, опубликованным оппозиционными СМИ, сирийская авиация провела бомбардировку опорных пунктов боевиков в квартале Гараз, а также близ деревни Аль-Нуайма. Официально данная информация подтверждена не была. Военные эксперты полагают, что источники, подконтрольные вооруженной оппозиции, намеренно распространяют ложные данные, стремясь сорвать перемирие.

В юго-западной части провинции боевиками Сирийской свободной армии (ССА) было убито 30 террористов группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид», подконтрольной «Исламскому государству». Информация была предоставлена источником в Twitter (eldorar1).

Провинция Ракка

Источник в социальной сети Twitter (ugarit_24) сообщает о новых мирных жертвах в Ракке. 18 мирных жителей, пятеро из них — женщины, двое — дети, погибли в результате взрывов мин, заложенных террористами «Исламского государства» в столице региона и ее пригородах. Гражданское население города, кроме того, находится под непрерывным обстрелом курдских формирований, а также под ударами ВВС международной коалиции во главе с Соединенными Штатами Америки.

Демократическая армия Сирии (SDF)**** при поддержке коалиционной авиации продолжает вести наступление в направлении Ракки, так называемой столицы ИГИЛ. Основные боевые действия в данный момент идут на северных и западных подступах к городу. Боевики минируют окраины с целью задержать курдов.

Провинция Хама

Военный источник сообщает, что бойцы сирийской армии разбили группу террористов ИГИЛ в районе населенного пункта Вади Аль-Азиб на востоке провинции Хама. Четверо террористов ИГ были убиты, также правительственные войска захватили ряд мотоциклов и автомобиль с оружием и боеприпасами, сообщает агентство F.S.N.N на своей странице в Facebook.

На северном фронте тем временем отмечаются перестрелки. В этой части провинции действует режим без огня, однако боевики вооруженной оппозиции регулярно проводят обстрелы территорий, находящихся под контролем правительства, вследствие чего военнослужащие сирийской армии вынуждены открывать ответный огонь по опорным пунктам исламистов.

Провинция Эс-Сувейда

Сегодня днем ​​правительственные войска сбили семь разведывательных американских беспилотников на границе между провинциями Эс-Сувейда и Хомс, передает ливанское информационное агентство Al Masdar News. Дроны были замечены недалеко от плотины Зулуф. По данным военного источника AMN, беспилотники были выпущены с территории Иордании, а затем пересекли границу.

Между тем появились сообщения AMN о том, что более половины действующих под командованием США коалиционных сухопутных подразделений вышли из южной Сирии.

Ирак

Информационный портал Al Sumaria News сообщает о том, что два мирных жителя погибли в результате взрыва придорожной бомбы, заложенной террористами «Исламского государства» в районе населенного пункта Аль-Нуаймия к югу от города Аль-Фаллуджа в провинции Аль-Анбар. Значительная часть провинции, которая с запада граничит с Сирией, по-прежнему остается в оккупации боевиков ИГИЛ.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)