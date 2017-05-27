Полиция эвакуировала супермаркет в Лондоне из-за мужчины с ножом

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Лондон, 27 мая. В Лондоне эвакуировали супермаркет Sainsbury's из-за вооруженного ножом мужчины.

Полиция оцепила магазин, перекрыла близлежащие дороги и вызвала вертолеты, которые наблюдают за развитием ситуации с воздуха. Местным жителям рекомендуется объезжать данный район стороной, сообщает «Би-Би-Си».

Напомним, что в минувший понедельник в Манчестере произошел теракт во время выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. В результате взрыва бомбы, активированной террористом-смертником, погибли 22 человека, свыше 50 получили ранения.