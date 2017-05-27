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Facebook, Twitter, Google попросили Конгресс США изменить закон о слежке

Facebook, Twitter, Google попросили Конгресс США изменить закон о слежке

19:01  27 Мая 2017
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Facebook, Twitter, Google попросили Конгресс США изменить закон о слежке

Вашингтон, 27 мая. Крупнейшие IT-компании, в числе которых Facebook, Twitter, Google направили в Конгресс США письмо с просьбой внести изменения в закон о слежке.

Обращение к Конгрессу США от крупнейших западных интернет-компаний было подписано 26 мая представителями Facebook, Google, Amazon, Microsoft, Twitter, Adobe, Cisco, Airbnb и просило внести изменения в закон о слежке за пользователями. Известно, что корпорации предложили установить надзорных орган за работой АНБ США. Отметим, что американские спецслужбы используют ПО для массового сбора данных, они следят за пользователями с помощью PRISM, которая была рассекречена Эдвардом Сноуденом 4 года назад.

Ирина Селезнева
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