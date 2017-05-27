G7 призвала страны Ближнего Востока усилить борьбу против ИГ в Ираке и Сирии

В Избранное

Скопировать

Таормина (Италия), 28 мая. Страны «Большой семерки» в итоговой декларации призвали государства Ближнего востока играть большую роль в уничтожении ИГ* в Ираке, Сирии, Йемене и других государствах.

Сегодня в итальянской Таормине проходит второй день саммита стран «Большой семерки», по итогам которого было сделано несколько заявлений, в частности, о достижении значительного прогресса в борьбе с ИГ (террористическая организация «Исламское государство»*) в Сирии и Ираке. «Мы привержены продолжать эти усилия для полного освобождения захваченных территорий от ИГ, в особенности в Мосуле и в Ракке, в попытке полного уничтожения ИГ и прекращения насилия, массового нарушения прав человека и международного гуманитарного права», — отмечается в заявлении.

Известно, что страны «Большой семерки» призвали государства Ближнего Востока играть конструктивную роль в вопросе политического урегулирования в регионе. При этом такое разрешение ситуации зависит от полного уничтожения ИГ и других террористических группировок в Сирии, Ираке, Йемене.

* Организация запрещена на территории РФ.