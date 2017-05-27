Роухани рассказал Путину, как США и Саудовская Аравия осложняют ситуацию в Иране

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Тегеран, 27 мая. Власти США и Саудовской Аравии своими действиями осложняют и без того непростую ситуацию в регионе. Об этом в субботу заявил президент Ирана Хасан Роухани во время разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

«Некоторые действия определенных стран, в частности новой американской администрации и Саудовской Аравии, ведут к тому, что ситуация в регионе осложняется. Все государства должны мобилизовать усилия для реального противодействия терроризму», — отметил он.

Роухани также высоко оценил сотрудничество Ирана с Россией и Турцией по деэскалации напряженности в Сирии.