Страны G7 назвали главное условие победы над ИГ и «Аль-Каидой» в Сирии

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Таормина, 27 мая. Лидеры стран «Большой семерки» готовы усилить борьбу с «Исламским государством»*, «Аль-Каидой» и другими террористическими группировками в Сирии, говорится в декларации по итогам встречи G7.

В то же время «Группа семи» признает, что победить терроризм в Сирии невозможно без политического урегулирования. Страны «Семерки» также выразили надежду на то, что переговоры в Астане, которые проводятся по инициативе России, Турции и Ирана, могут снизить уровень напряженности в Сирии.

«Мы надеемся, что достигнутое в Астане соглашение сможет внести свой вклад в реальную деэскалацию насилия», — говорится в коммюнике.

Напомним, что террористические группировки «Исламское государство» (ДАИШ) и «Аль-Каида» официально запрещены в России.

* Организация запрещена на территории РФ.