Боевики ИГ предали мученической смерти иранского генерала в Мосуле

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Тегеран, 27 мая. Сегодня стало известно о гибели генерала иранского Корпуса «стражей исламской революции» (КСИР) Шаабана Насири в ходе операции по освобождению Мосула от террористов ИГ*, сообщает командование провинции Альборз.

Накануне в Мосуле погиб генерал КСИР Шаабан Насири от рук террористов ИГ и судовских наемников, говорится в заявлении командования провинции Альборз. Здесь же отмечается, что смерть военачальника была мученической, подробностей об обстоятельствах гибели в сообщении не приводится. В командовании отмечают, что Насири имел опыт 38-летней воинской службы, принимал участие в антитеррористических операциях. Напомним, что это первое сообщение о гибели иранского военного в Мосуле, ранее были данные о гибели иранских офицеров в Сирии.

* Организация запрещена на территории РФ.