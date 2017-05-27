Макрон призвал к скорейшему проведению встречи в нормандском формате

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Таормина (Италия), 27 мая. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к скорейшему проведению встречи нормандской четверки.

«Необходимо продвигаться по пути выполнения минских договоренностей. Считаю, что в ближайшее время следовало бы провести встречу в нормандском формате», — отметил он.

При этом Макрон подчеркнул, что вопрос о снятии санкций с России может быть поднят только после окончательного урегулирования украинского кризиса. Предполагается, что ситуация на Украине станет главной темой на переговорах Макрона и президента России Владимира Путина.